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{{ timeAgo('2022-12-20 15:35:01 -0600') }} football Edit

Pre-Sugar Bowl interviews with Branch, Gibbs and McLaughlin

Staff
Special to Tide Illustrated

A trio of Alabama players spoke to the media on Tuesday as the Tide continue preparations for the Sugar Bowl matchup with Kansas State on New Year's Eve Day.

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