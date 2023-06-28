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NextGen Pro Day: Brings out Bama 2025 targets and commits

Kelly Quinlan • TideIllustrated
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EMERSON, Ga.- A group of some of the most talented 2025 and 2026 targets traveled to the Atlanta area for the NextGen Pro Day on Wednesday. Alabama football targets filled the ranks and we have interviews via Rivals with several Crimson Tide targets of the future as well as running back commit Turbo Rogers.

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