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News and nuggets from Alabama's first spring scrimmage of DeBoer era
Tony Tsoukalas
•
TideIllustrated
Managing Editor
The first spring scrimmage of the Kalen DeBoer era is in the books. Alabama worked inside Bryant-Denny Stadium on Thursday for the first of three spring scrimmages. While the workout was closed to the public, Tide Illustrated was able to gather some nuggets from the select few in attendance. Here's what we learned.
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