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{{ timeAgo('2022-08-25 12:35:54 -0500') }} football Edit

Looking at Alabama's 2023 Recruiting Class

Kelly Quinlan • TideIllustrated
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Alabama has the number one class for 2023 and they could gain ground on the teams behind them without adding new commits as some current targets move up the Rivals rankings this fall.

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