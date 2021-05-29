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Kristian Story looking for more opportunities in 2021

Trey Yanity
BamaInsider.com

Second-year player Kristian Story is another sophomore looking for more opportunities in the upcoming 2021 season. At 6-foot-1, 215 pounds, Story will add depth to the secondary at the safety position.

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