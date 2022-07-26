 Jaylen Mbakwe commits to Alabama football
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Jaylen Mbakwe commits to Alabama football

Andrew Bone • BamaInsider
Senior Recruting Analyst
@AndrewJBone
Bone has covered Alabama football recruiting since 2003. His book, The Road to Bama, can be purchased via Amazon, Barnes & Noble and Books-A-Million.

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