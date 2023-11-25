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Jase McClellan injures leg in Alabama's Iron Bowl win

Alabama Crimson Tide running back Jase McClellan (2) carries against the Auburn Tigers during the second quarter at Jordan-Hare Stadium. | Photo: John Reed-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide running back Jase McClellan (2) carries against the Auburn Tigers during the second quarter at Jordan-Hare Stadium. | Photo: John Reed-USA TODAY Sports (John Reed-USA TODAY Sports)
Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer

Alabama running back Jase McClellan suffered a leg injury in the fourth quarter of Alabama's epic 27-24 Iron Bowl win over Auburn on Saturday.

McClellan landed awkwardly on the second play of Alabama's final drive after a run up the middle. He limped off and did not return.

In a video posted on Alabama football's Instagram McClellan can be seen on the sidelines using crutches and a walking boot on his left leg.

Screenshot from Alabama Football's Instagram.
Screenshot from Alabama Football's Instagram.

Alabama coach Nick Saban did not give an update on McClellan after the game. McClellan finished with 66 yards on 15 carries against the Tigers.

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