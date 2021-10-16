 BamaInsider - Interview with Alabama TE commit Jaleel Skinner
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Interview with Alabama TE commit Jaleel Skinner

Josh Helmholdt and David Berry
Rivals.com Video

Josh Helmholdt catches up with four-star tight end Jaleel Skinner to break down his recent commitment to the Crimson Tide and his upcoming visit to Texas.

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