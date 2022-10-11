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{{ timeAgo('2022-10-11 20:58:57 -0500') }} football Edit

Georgia DB Bryce Thornton talks Alabama, Florida ahead of Thursday decision

Bryce Thornton
Bryce Thornton
Woody Wommack • Rivals.com
Social Media Director
@rivalswoody

After picking up offers from some of the best programs around the nation, three-star Georgia DB Bryce Thornton has narrowed his list to two finalists -- Alabama and Florida -- and will announce his commitment on Thursday at 3:15 PM EST. Rivals.com's Woody Wommack caught up with Thornton to break down his final two.

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