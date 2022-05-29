 BamaInsider - Georgia 2024 ATH Kylan Fox ready to visit Alabama and Clemson
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Georgia 2024 ATH Kylan Fox ready to visit Alabama and Clemson

Kylan Fox is ready to show out for Alabama and Clemson this summer
Kylan Fox is ready to show out for Alabama and Clemson this summer (Nick Lucero/Rivals.com)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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