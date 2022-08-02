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{{ timeAgo('2022-08-02 12:01:31 -0500') }} football Edit

Four-star TE Ty Lockwood flips to Alabama

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with tight end Ty Lockwood to break down his commitment to Alabama after having previously been committed to Ohio State.

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