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Four-star LB Abduall Sanders breaks down Alabama pledge
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
Abduall Sanders visited Alabama in recent days and loved what he saw from the new coaching staff and how the program is headed in the future.Instead of waiting, especially as the four-star lineback...
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