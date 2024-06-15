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Four-star ‘26 OT recaps visit to Alabama, conversations with coaching staff
Jack Knowlton
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TideIllustrated
Staff Writer
Alabama is about to ramp up its recruiting efforts for the Class of 2026. As of Friday, the Crimson Tide coaching staff can officially reach out to top 2026 targets via electronic communication, in...
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