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Four-star 2025 LB talks Alabama offer, possible visit with Crimson Tide
Jack Knowlton
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TideIllustrated
Staff Writer
Alabama is set to host a talented group of visitors in June for official visits as the coaching staff looks to add more elite talent to its Class of 2025. While the Tide already has several top tar...
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