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Four-star 2024 RB Aneyas Williams releases top 10

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 APB Aneyas Williams to break down his top 10 of Missouri, Alabama, Notre Dame,Tennessee, Kentucky, Ohio State, Georgia Ole Miss, Penn State and Florida. Williams is the No. 1 all-purpose back in the entire 2024 class and had over 25 offers when he released his top group of schools moments ago.

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