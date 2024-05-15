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Elite 2026 OT talks offer from Alabama, relationship with staff
Jack Knowlton
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TideIllustrated
Staff Writer
As the Alabama coaching staff continues to dish out offers to Class of 2026 targets, it recently tapped the pipeline at the famed IMG Academy. This week the coaching staff offered a pair of 2026 of...
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