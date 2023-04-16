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Breaking: Four-star WR Rico Scott commits to Alabama

Brandon Howard • TideIllustrated
Recruiting Writer

Bishop Mcdevitt (Penn.) WR Rico Scott surprised many by committing to Alabama this morning.

Scott is recognized as a four-star prospect who selected the Crimson Tide over Auburn, Georgia, Penn State and others.

This commit pushes Alabamas total to five for the class of 2024.

Rico Scott, 2024, Wide Receiver
Rico Scott, 2024, Wide Receiver

Scott had recently released a top six last month that included Colorado, Tennessee, Penn State, Texas A&M, UGA, and the Tide.

He pulled the trigger on his commitment to Alabama following a weekend in Tuscaloosa in which he spent significant time with WR coach Holman Wiggins.

TideIllustrated will have more on this situation as it develops.

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