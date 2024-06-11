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Blue-chip safety prospect committed elsewhere recaps strong OV to Alabama
Jack Knowlton
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TideIllustrated
Staff Writer
One of the surprise visitors to Tuscaloosa during Alabama’s second official visitors weekend was four-star safety Ivan Taylor. The Notre Dame commit has kept things relatively quiet, but reports em...
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