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Bama signee Jaylen Mbakwe talks Tide at the UA Game

Dave Berry
Rivals National Recruiting

ORLANDO- Alabama signee Jaylen Mbakwe is in Orlando for the Under Armour game and he spoke with Rivals about Alabama and more as he wraps up his high school football career with an All-Star game.

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