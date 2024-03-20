PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
At least three teams standing out to QB Helaman Casuga
Adam Gorney
•
Rivals.com
National Recruiting Director
MONTEREY PARK, Calif. - Oregon and USC have been the mainstays in the recruitment of 2026 quarterback Helaman Casuga but now a third team - and maybe a fourth - have entered his top list.The new Dr...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FsYWJhbWEucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL2F0LWxlYXN0LXRocmVlLXRlYW1zLXN0YW5kaW5nLW91dC10by1x
Yi1oZWxhbWFuLWNhc3VnYSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2
YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9
IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsg
cy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4g
dmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2
ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnpt
L2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVs
KTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcy
NDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhbGFiYW1hLnJpdmFscy5jb20lMkZu
ZXdzJTJGYXQtbGVhc3QtdGhyZWUtdGVhbXMtc3RhbmRpbmctb3V0LXRvLXFi
LWhlbGFtYW4tY2FzdWdhJmM1PTIwMjI3MzMwNzAmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3Nf
dWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcg
LS0+CgoK