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Alabama running back Jase McClellan declares for NFL Draft

Alabama Crimson Tide running back Jase McClellan (2) runs past Michigan Wolverines defensive back Quinten Johnson (28) during the 4th quarter of the 2024 Rose Bowl college football playoff semifinal game at Rose Bowl. | Photo: Robert Hanashiro-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide running back Jase McClellan (2) runs past Michigan Wolverines defensive back Quinten Johnson (28) during the 4th quarter of the 2024 Rose Bowl college football playoff semifinal game at Rose Bowl. | Photo: Robert Hanashiro-USA TODAY Sports (Robert Hanashiro-USA TODAY Sports)
Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

Alabama is set to lose both of its senior running backs from the past seasons. Four days after Roydell Williams entered his name in the transfer portal, Jase McClellan announced that he will be declaring for the NFL draft.

McClellan was a senior this past season but could have taken advantage of an extra year of eligibility due to COVID-19. Serving as the Crimson Tide’s leading back, he rushed for a team-high 890 yards while finding the end zone eight times on the ground. He also recorded 15 receptions for 137 yards.

This story will be updated.

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