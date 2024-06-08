PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Alabama lands pledge from four-star CB Chuck McDonald
Adam Gorney
•
Rivals.com
National Recruiting Director
One and done.Four-star cornerback Chuck McDonald planned to take his full slate of official visits in June and then figure out his recruitment but after taking one trip to Alabama last weekend the ...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FsYWJhbWEucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL2FsYWJhbWEtbGFuZHMtcGxlZGdlLWZyb20tZm91ci1zdGFyLWNi
LWNodWNrLW1jZG9uYWxkIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBj
c19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNz
X2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIg
cyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRv
Y3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5h
c3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVy
c2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJz
aW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2Nz
LmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsK
ICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0
NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhbGFiYW1hLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdz
JTJGYWxhYmFtYS1sYW5kcy1wbGVkZ2UtZnJvbS1mb3VyLXN0YXItY2ItY2h1
Y2stbWNkb25hbGQmYzU9MjAyMjczMzA3MCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2Zy
PTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4K
Cgo=