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Alabama lands Clifford Omoruyi, football transfer updates
Jack Knowlton
•
TideIllustrated
Staff Writer
Jack and Tony break down Alabama basketball's newest and biggest addition, Rutgers center Clifford Omoruyi. They discuss a potential return to the Final Four with a fully reloaded roster under Nate Oats, plus the status of Mark Sears in the NBA Draft. The show finishes with some football talk as Alabama is set to add Wake Forest CB DaShawn Jones, plus some other top targets.
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