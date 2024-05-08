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Alabama lands Clifford Omoruyi, football transfer updates

Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer

Jack and Tony break down Alabama basketball's newest and biggest addition, Rutgers center Clifford Omoruyi. They discuss a potential return to the Final Four with a fully reloaded roster under Nate Oats, plus the status of Mark Sears in the NBA Draft. The show finishes with some football talk as Alabama is set to add Wake Forest CB DaShawn Jones, plus some other top targets.

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