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football
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Alabama Crimson Tide: Weekly recruiting thoughts
Andrew Bone
•
BamaInsider
Senior Recruting Analyst
Bone has covered Alabama football recruiting since 2003. He recently wrote his first book, 'The Road to Bama' which is currently available for pre-order on Amazon, Barnes&Noble and Books-A-Million!
Will Alabama add another tight end?
Rivals100 LB reveals top schools
More decisions this week?
Big names continue to join growing summer visit list
Ty Simpson cementing himself as five-star?
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