 Alabama Crimson Tide football recruiting nuggets
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Alabama Crimson Tide: Weekly recruiting thoughts

Andrew Bone • BamaInsider
Senior Recruting Analyst
@AndrewJBone
Bone has covered Alabama football recruiting since 2003. He recently wrote his first book, 'The Road to Bama' which is currently available for pre-order on Amazon, Barnes&Noble and Books-A-Million!
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