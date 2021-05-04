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football
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Alabama Crimson Tide: Weekly recruiting thoughts
Andrew Bone
•
BamaInsider
Senior Recruting Analyst
Bone has covered Alabama football recruiting since 2003. He recently wrote his first book, 'The Road to Bama' which is currently available for pre-order on Amazon, Barnes&Noble and Books-A-Million!
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