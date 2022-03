Alabama Crimson Tide Junior Day Quotebook

“I really, really like it,” Hale said, “very pleased with the visit the coaches facilities, everything." Watch junior season highlights!

"Everything really," McElderry said when asked what stood out to him about the visit with Alabama. “Really just the environment. The environment is what stands out to me, and all of the vibes here are good. "It was really fun (spending time with offensive line coach Eric Wolford). I enjoyed my time with him. He said that he wants me down there to play under him and Coach Saban." Watch junior season highlights!

"I think it was pretty cool because Coach Saban offered me right in front on my face," Braswell said after receiving an offer from Alabama on Saturday. "That's like a kid’s dream come true moment! "I like that the whole coaching staff is amazing. Just really the legacy it holds. Who wouldn't want to go to Alabama and play for one of the best programs in the country?" Watch junior season highlights!

"I was so happy when I got the offer; it has been one of my dream schools,” Thornton said. “Coach Saban told me he likes my ball skills, the way I’m aggressive when tackling and that I’m versatile. They are recruiting me at free safety and nickel. "My mom, aunt and little brother went on the visit with me. I liked the people there. It really gave off a family vibe. I also liked the facilities." Watch junior season highlights!



"The visit was great! It felt like home,” Robinson said. “I haven't been there since I was 12. I dreamed of a chance to play for Bama someday. It felt good to be back. It's the best visit I've taken so far. "Coach Saban gave me his evaluation of me as a player. He put his stamp on the offer, and he wants me to come back to a one day camp so he can work with me to see where I fit in the defensive scheme." Watch sophomore season highlights!

"I loved the environment,” Hill said. “Every time I go to Alabama it always makes me feel as if I’m at home. Coach Saban was saying I have an opportunity to play at Alabama and he would like me to come back up there for camp. "Everything about Alabama makes me feel welcomed and at home. Their main focus is taking care of the student-athlete, and that is very important to me." Watch sophomore season highlights!

More highlights from Junior Day

