 Alabama Crimson Tide Big Board: Linebackers
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Alabama Crimson Tide Big Board: Linebackers

Malik Bryant will visit Alabama this weekend.
Malik Bryant will visit Alabama this weekend. (Nick Lucero/Rivals.com)
Bama Insider • BamaInsider
Staff

Alabama has its sights set on several top linebacker targets throughout the country. Andrew Bone breaks down the Crimson Tide's top targets with host Trey Yanity. Top recruits mentioned include Anthony Hill, Qua Russaw, Malik Bryant, Keon Keeley, Yhonzae Pierre and several others!

Watch below!

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