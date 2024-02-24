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Alabama basketball to host College GameDay for first time

Rece Davis, LaPhonso Ellis and Seth Greenberg take part in the College Gameday broadcast before the game between the Maryland Terrapins and the Michigan State Spartans at XFINITY Center. Photo |Tommy Gilligan-USA TODAY Sports
Rece Davis, LaPhonso Ellis and Seth Greenberg take part in the College Gameday broadcast before the game between the Maryland Terrapins and the Michigan State Spartans at XFINITY Center. Photo |Tommy Gilligan-USA TODAY Sports
Jack Knowlton • TideIllustrated
Staff Writer

Alabama basketball is set to host ESPN's College GameDay ahead of the No. 13 Crimson Tide's clash against No. 5 Tennessee next Saturday. It's the first time the ESPN show will travel to Coleman Coliseum.

ESPN officially announced it will be in Tuscaloosa next week during its show Saturday. Alabama basketball also announced itself as the host on X.

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