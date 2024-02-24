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Alabama basketball to host College GameDay for first time
Jack Knowlton
•
TideIllustrated
Staff Writer
Alabama basketball is set to host ESPN's College GameDay ahead of the No. 13 Crimson Tide's clash against No. 5 Tennessee next Saturday. It's the first time the ESPN show will travel to Coleman Coliseum.
ESPN officially announced it will be in Tuscaloosa next week during its show Saturday. Alabama basketball also announced itself as the host on X.
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