Advertisement
News More News
ago football Edit

Alabama announces dates for 2024 A-Day game, homecoming

Crimson team linebacker Quandarrius Robinson (34) can t stop a run by White team quarterback Jalen Milroe (4) during the A-Day game at Bryant-Denny Stadium. Photo | Gary Cosby-USA TODAY Sports
Crimson team linebacker Quandarrius Robinson (34) can t stop a run by White team quarterback Jalen Milroe (4) during the A-Day game at Bryant-Denny Stadium. Photo | Gary Cosby-USA TODAY Sports
Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

Alabama fan’s chance to witness the Kalen DeBoer area in person will come on April 13 during the Crimson Tide’s A-Day game. The university announced the date of its annual open scrimmage Tuesday while also revealing that this season’s homecoming game will be held on Oct. 26 against Missouri.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement