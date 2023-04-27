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Alabama 2023 NFL Draft tracker

The 2023 NFL Draft logo on the main stage at Union Station. Photo | Kirby Lee-USA TODAY Sports
The 2023 NFL Draft logo on the main stage at Union Station. Photo | Kirby Lee-USA TODAY Sports
Tony Tsoukalas • TideIllustrated
Managing Editor
@Tony_Tsoukalas

Tide Illustrated will provide full coverage of Alabama players in the NFL Draft. This page will be updated throughout the draft with updates every time a Crimson Tide player comes off the board.


NFL Draft details

Thursday, April 27: Round 1 (7 p.m.)

Friday, April 28: Rounds 2-3 (6 p.m.)

Saturday, April 29: Rounds 4-7 (11 a.m.)

All times listed are in central standard time.

The entire NFL Draft will be broadcast on ABC, ESPN and NFL Network.


ROUND 1 

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