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23 for '23: Who will win Alabama's starting left tackle role?
Tony Tsoukalas and James Benedetto
Tide Illustrated
When it comes to projecting Alabama’s success this fall, it’s anyone’s guess. There’s still plenty to figure out before the Crimson Tide opens its season against Middle Tennessee State on Sept. 2 inside Bryant-Denny Stadium. To help pass the time until then, TideIllustrated’s Tony Tsoukalas and James Benedetto will delve into 23 questions concerning the 2023 season.
Today, we continue the series by predicting who will take over the left tackle position.
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