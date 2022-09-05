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football
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2023 roundup: A recap of how Alabama's commits performed in Week 2
James Benedetto
•
TideIllustrated
Staff Writer
Alabama had all 12 of its class of 2023 commits in action on Friday. Here's a look at how they all fared for their respective teams.
Haynes dazzled in the top 5 matchup between Buford and North Cobb. The senior running back tallied 191 yards rushing and three touchdowns on 19 attempts. Haynes' performance carried Buford to a 21-14 victory despite the Wolves turning the ball over three times.
Despite the sloppy play, Haynes was once again relied upon even in the dying seconds as he scored the game-winning touchdown with only 42 seconds left in the fourth quarter.
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