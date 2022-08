Alabama had 11 members of its 2023 recruiting class in action on Friday. Here's a look at how each prospect did and their team's result in Week 1.

Haynes was once again electrifying out of the backfield. After leading Buford past Thompson in Week 0, the four-star commit put his stamp on the game against Eagle's Landing Christian Academy with a thunderous stiff arm. The Titans defeated the Chargers 37-14.

Downs filled the stat sheet in Mill Creek’s 49-17 against Norcross. The four-star safety tallied six receptions for 70 receiving yards and a rushing touchdown on offense. On defense, he tallied 10 tackles and a pick-6, the sixth of his career.

Pierre led Eufala past Stanhope Elmore 22-14 in Week 1. The four-star edge rusher had five total tackles, five pass breakups and two quarterback hurries in the win while also adding one catch for a touchdown.

Mitchell and Thompson fell to Lipscomb Academy 24-14.

Hurley and Florence dropped its second game of the season to Muscle Shoals 44-28. Despite the loss, Hurley had the highlight of the night with a 99-yard kickoff return for a touchdown.

Young showed off his versatility as a pass-catcher in Lehigh’s 45-9 loss to Naples. After breaking off two runs for more than 30 yards, Young made two key catches for the Lightning, including a 42-yard reception as he was falling out of bounds.

Lonergan had another solid performance in Brookwood’s 34-20 loss to Walton. The four-star quarterback tallied 132 passing yards and added a rushing touchdown against the Raiders.

Osborne and Hewitt-Trussville picked up the win against Gadsden City, 64-17. The four-star strongside defensive end tallied three total tackles in the win.

McElderry and Anniston secured its second win of the season, downing Villa Rica 24-19.

Pulido and Apple Valley High School fell short to Rancho Cucamonga, 13-12. It’s worth noting that the four-star offensive line got his first snaps at left guard against the Cougars.