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2023 NFL Combine results: Alabama football edition

Alabama defensive lineman Byron Young (DL18) participates in the NFL Combine at Lucas Oil Stadium. Photo | Kirby Lee-USA TODAY Sports
Alabama defensive lineman Byron Young (DL18) participates in the NFL Combine at Lucas Oil Stadium. Photo | Kirby Lee-USA TODAY Sports
James Benedetto • TideIllustrated
Staff Writer
@james_benedetto

The 2023 NFL Draft Combine is officially underway in Indianapolis.

This week's scouting event features 13 former Alabama players displaying their skills in front of NFL front-office personnel.

Here's a comprehensive list of how the former Crimson Tide members are performing at Lucas Oil Stadium.

This story will be updated

Byron Young, DL

NFL Combine Results
Drill Result Rank among Position Group

40-yard dash

10-yard splits

Vertical Jump

26"

Broad Jump

9'0"

Three-cone drill

7.68

20-yard shuttle

Bench Press

DJ Dale, DL 

NFL Combine Results
Drill Result Rank among Position Group

40-yard dash

5.26

10-yard splits

1.81

Vertical Jump

25.5"

Broad Jump

8'2"

Three-cone drill

7.69

20-yard shuttle

4.8

Bench Press

Will Anderson, EDGE

NFL Combine Results
Drill Result Rank among Position Group

40-yard dash

4.6

10-yard splits

1.61

Vertical Jump

Broad Jump

Three-cone drill

20-yard shuttle

Bench Press

Henry To'oTo'o, LB

NFL Combine Results
Drill Result Rank among Position Group

40-yard dash

4.62

10-yard splits

1.57

Vertical Jump

32"

Broad Jump

9'8"

Three-cone drill

20-yard shuttle

Bench Press
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